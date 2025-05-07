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Ачерби забил дебютный гол в еврокубках. Он играет на профессиональном уровне 19 лет и дважды победил рак

Лига Чемпионов
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Этого момента стоило ждать всю карьеру

Ачерби забил дебютный гол в еврокубках. Он играет на профессиональном уровне 19 лет и дважды победил рак

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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37-летний Франческо Ачерби сравнял счет в ответном матче ½ финала ЛЧ против "Барселоны" на 90+3 минуте. Этот гол перевел игру в овертайм, по итогам которого "нерадзурри" прошли дальше.

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Воспитанник "Павии" дебютировал на взрослом уровне в родной команде в апреле 2006 года в третьем дивизионе Италии. В клубных соревнованиях УЕФА он провел более 60 встреч, но в первый раз отметился точным ударом. До этого защитник сделал 3 ассиста.

Основную часть карьеры футболист провел в "Сассуоло" и "Лацио". Франческо присоединился к "змеям" в сентябре 2022-го и почти за 3 сезона отыграл 116 поединков во всех турнирах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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