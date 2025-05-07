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Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь

Лига Чемпионов
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Футболисту не нравится играть на Джузеппе Меацца

Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрик Гарсия раскритиковал стадион "Интера" и работу судьи после поражения в ½ ЛЧ.

"Футбол был очень жестоким к нам. Мы снова начали со счета 0:2. Характер нашей команды невероятный. Я не знаю, что не так с этим стадионом. Я был здесь трижды. То одно, то другое, то внешние факторы – все шло не по плану. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь".

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"Футбол это о случайных ошибках. Во втором тайме мы были намного лучше. Мы показали, какая команда. В дополнительное время "Интер" очень хорошо закрылся и было сложно", заявил защитник.

Главный арбитр Шимон Марчиняк также обслуживал матч между командами на групповой стадии сезона 2018/19 на "Джузеппе Меацца". Каталонцы нанесли 27 ударов, но открыли счет лишь на 83-й минуте. Миланский клуб смог сравнять в конце основного времени после своего первого и последнего удара в створ.

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Барселона Эрик Гарсия
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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