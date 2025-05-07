Капитан Интера: Я плакал после первой игры, потому что боялся, что не смогу сыграть в ответном матче из-за травмы

Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес боролся изо всех сил, чтобы сыграть в ответном матче против "Барселоны" после травмы, которую он получил на прошлой неделе. Аргентинец забил первый гол в матче, который в итоге завершился победой "нерадзурри" со счетом 4:3. После игры Лаутаро пообщался с медиа.

"В первом матче нам пришлось выложиться на полную, но это была невероятная командная работа. Лично для меня все было непросто: после той игры я почувствовал боль в ноге, и два дня плакал дома, потому что боялся, что не смогу сыграть в ответном матче. На этой неделе я тренировался дважды в день, и сегодня, с тугой повязкой, вышел на поле.

В таких матчах ты должен играть. Я пообещал своей семье, что сыграю. Мама звонила все утро – она очень волнуется. Сейчас я чувствую себя не очень хорошо, но теперь пройду восстановление по специальной программе.

Последние три-четыре года "Интер" постоянно поднимает планку, и мы должны этим гордиться. Этот стадион – невероятный, и эта команда никогда не сдается. С первого дня в этой Лиге чемпионов мы хотели победить. Теперь нужно хорошо восстановиться и насладиться финалом, ведь у нас есть прекрасная возможность войти в историю этого клуба", – сказал Лаутаро.