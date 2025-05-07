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Герой Интера высказался после победы над Барселоной
Выбрал самый сложный сейв
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 6 мая, на "Сан-Сиро" проходил ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной", который завершился впечатляющей победой "нерадзурри" со счетом 4:3.
Несмотря на три пропущенных гола, настоящим героем матча стал вратарь итальянцев Янн Зоммер, который совершил несколько фантастических сейвов. После игры он поделился своими мыслями с медиа.
"Я очень счастлив. Это был просто невероятный матч, и команда прошла необычайный путь. Какой сейв был самым сложным? Думаю, что последний потому что Ямаль – это действительно сильный игрок, который всегда смещается в центр и пробивает. Могу сказать только одно – мы всегда верим до последней секунды игры", – сказал Зоммер.
Добавим, что в этом сезоне Зоммер провел 46 матчей за "Интер" во всех турнирах, пропустив 44 гола и 20 раз сохранив свои ворота "сухими".
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