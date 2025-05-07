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Назван лучший игрок сверхрезультативного матча Интера и Барселоны
Много раз спасал свою команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" минимально обыграл "Барселону" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:3 после овертайма) и прошел в следующую стадию по итогам двух игр (общий счет - 7:6).
Лучшим игроком матча был признан голкипер миланского клуба Ян Зоммер.
"Он удержал Интер в игре благодаря магическим интуитивным сейвам, неоднократно останавливая Ямала и помогая команде выйти в финал. Ключевые действия в решающие моменты от швейцарского голкипера", - написали технические наблюдатели УЕФА.
В финале Лиги чемпионов "Интер" сыграет с победителем пары "Пари Сен-Жермен" - "Арсенал".
????#UCL pic.twitter.com/1hb09EKQGU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2025
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