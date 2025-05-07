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Назван лучший игрок сверхрезультативного матча Интера и Барселоны

Лига Чемпионов

Много раз спасал свою команду

Назван лучший игрок сверхрезультативного матча Интера и Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" минимально обыграл "Барселону" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:3 после овертайма) и прошел в следующую стадию по итогам двух игр (общий счет - 7:6).

Лучшим игроком матча был признан голкипер миланского клуба Ян Зоммер.

"Он удержал Интер в игре благодаря магическим интуитивным сейвам, неоднократно останавливая Ямала и помогая команде выйти в финал. Ключевые действия в решающие моменты от швейцарского голкипера", - написали технические наблюдатели УЕФА.

В финале Лиги чемпионов "Интер" сыграет с победителем пары "Пари Сен-Жермен" - "Арсенал".

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Ян Зоммер лучший игрок
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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