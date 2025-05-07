ПСЖ - Арсенал: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

7-го мая определится второй обладатель путевки в финал Лиги чемпионов 2024/25. ПСЖ дома сыграет с лондонским "Арсеналом", который неделю назад на своем поле проиграл парижанам 0:1.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.