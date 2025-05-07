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Автор победного гола Интера: Мне повезло дожить до конца игры, потому что я действительно очень сильно праздновал

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Мысли после игры

Автор победного гола Интера: Мне повезло дожить до конца игры, потому что я действительно очень сильно праздновал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Интера" Давиде Фраттези забил гол на 99-й минуте, чем принес "нерадзурри" победу над "Барселоной" в ответном полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:3. Он дал свой комментарий после игры.

"Мне повезло дожить до конца игры, потому что я действительно очень сильно праздновал. Также хочу поблагодарить физиотерапевтов – у меня были определенные боли, но мы хорошо поработали, чтобы я был готов к этому вечеру. Во время разминки я смотрел на ограждение за воротами и подумал: а вдруг сегодня произойдет что-то особенное?

Это был невероятный матч, не могу описать его словами. После Мюнхена я думал, что уже не почувствую ничего подобного, но сегодня произошло нечто еще более необычное. В этом и есть красота футбола. Я верю, что забивать – это часть моей карьеры. Я никогда не сдавался, всегда верил – и это вознаграждение за мою настойчивость. При счете 3:3 я постоянно говорил Тюраму, что мы пройдем дальше. Я вышел на поле – и было такое ощущение, будто играл весь матч, потому что мы постоянно были на ногах.

Такие вещи происходят, когда ты их заслуживаешь: у нас невероятная команда, и мы работаем безостановочно еще с сентября. Кто-то там наверху это видит. Такие ночи остаются с тобой навсегда", – сказал Фраттези.

Напомним, что финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая 2025 года. Он пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене". "Интер" встретится с победителем пары "ПСЖ" – "Арсенал".

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Источник:
Inter
Опубликовал: Алексей Полищук
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