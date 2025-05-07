"Вернемся сильнее". Рафинья отреагировал на вылет Барселоны из ЛЧ

Полузащитник "Барселоны" Рафинья обратился к болельщикам команды после вылета из Лиги чемпионов.

Вчера "сине-гранатовые" потерпели поражение от "Интера" (3:4 доп. время) в ответном матче полуфинала турнира (3:3 - первая игра).

"Мы вернемся сильнее. Спасибо всем за поддержку, мы остаемся вместе. Сезон еще не закончен. Каждый день я с гордостью ношу эти цвета и горжусь этой командой. Да здравствует "Барса", — написал бразилец в Instagram.

Отметим, что Рафинья делит первую строчку с форвардом дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На счету обоих игроков 13 забитых мячей.