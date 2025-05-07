Ламин Ямаль: Я выполню свое обещание и привезу трофей Лиги чемпионов в Барселону

В этом сезоне Лиги чемпионов "Барселона" остановилась на стадии полуфинала, проиграв "Интеру" с общим счетом 6:7. После игры звезда каталонцев Ламин Ямаль выложил в своих социальных сетях послание фанатам.

"Мы отдали все силы. В этом году не удалось, но мы еще вернемся – не сомневайтесь, "кулес"! Мы не остановимся, пока не вернем клуб туда, где ему положено быть – на вершину. Я выполню свое обещание и привезу трофей в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем цели. Но уже в воскресенье – еще один финал, и нам нужно быть вместе", – написал Ямаль.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ямаля 15 голов и 24 ассиста в 51 матче за "Барсу" во всех турнирах. В воскресенье, 11 мая, состоится очередное "Эль-Класико" в рамках Ла Лиги.