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Ламин Ямаль: Я выполню свое обещание и привезу трофей Лиги чемпионов в Барселону

Лига Чемпионов

Сообщение для фанатов

Ламин Ямаль: Я выполню свое обещание и привезу трофей Лиги чемпионов в Барселону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне Лиги чемпионов "Барселона" остановилась на стадии полуфинала, проиграв "Интеру" с общим счетом 6:7. После игры звезда каталонцев Ламин Ямаль выложил в своих социальных сетях послание фанатам.

"Мы отдали все силы. В этом году не удалось, но мы еще вернемся – не сомневайтесь, "кулес"! Мы не остановимся, пока не вернем клуб туда, где ему положено быть – на вершину. Я выполню свое обещание и привезу трофей в Барселону. Мы не остановимся, пока не достигнем цели. Но уже в воскресенье – еще один финал, и нам нужно быть вместе", – написал Ямаль.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ямаля 15 голов и 24 ассиста в 51 матче за "Барсу" во всех турнирах. В воскресенье, 11 мая, состоится очередное "Эль-Класико" в рамках Ла Лиги.

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Ламин Ямаль
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Источник:
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Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.05.2025 в 09:59
Привезешь. Только в составе другого клуба.
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3
0
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.05.2025 в 09:59
Привезешь. Только в составе другого клуба.
Ответить
3
0

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