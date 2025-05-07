"Верили до самого конца". Мхитарян - о выходе Интера в финал ЛЧ

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян поделился эмоциями после выхода миланского клуба в финал Лиги чемпионов после победы над "Барселоной" в ответном матче полуфинала турнира (4:3 д.в).

"Мы отдали всё. Верили до самого конца. Единые, как одна команда. Вместе с нашими болельщиками, которые толкали нас вперёд каждую минуту. Эти ощущения — невероятные!" — написал 36-летний армянин в соцсетях.

Ранее Мхитарян уже выходил с "Интером" в финал ЛЧ в сезоне 2022/23. Тогда "нерадзурри" уступили "Манчестер Сити" со счетом 0:1.

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