"Верили до самого конца". Мхитарян - о выходе Интера в финал ЛЧ

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян поделился эмоциями после выхода миланского клуба в финал Лиги чемпионов после победы над "Барселоной" в ответном матче полуфинала турнира (4:3 д.в).

Ранее Мхитарян уже выходил с "Интером" в финал ЛЧ в сезоне 2022/23. Тогда "нерадзурри" уступили "Манчестер Сити" со счетом 0:1.

We gave everything. We believed until the end. United, as one TEAM. Together with our fans who pushed us forward every single second. These are incredible feelings! Il cuore dell’Italia batte nero e blu. FORZA INTER. SEMPRE. ⚽️???????????? #ucl #championsleague #final #munich… pic.twitter.com/6BvTlYm6SE