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"Верили до самого конца". Мхитарян - о выходе Интера в финал ЛЧ
Комментарий экс-игрока "Шахтера"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян поделился эмоциями после выхода миланского клуба в финал Лиги чемпионов после победы над "Барселоной" в ответном матче полуфинала турнира (4:3 д.в).
"Мы отдали всё. Верили до самого конца. Единые, как одна команда. Вместе с нашими болельщиками, которые толкали нас вперёд каждую минуту. Эти ощущения — невероятные!" — написал 36-летний армянин в соцсетях.
Ранее Мхитарян уже выходил с "Интером" в финал ЛЧ в сезоне 2022/23. Тогда "нерадзурри" уступили "Манчестер Сити" со счетом 0:1.
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We gave everything. We believed until the end. United, as one TEAM. Together with our fans who pushed us forward every single second. These are incredible feelings! Il cuore dell’Italia batte nero e blu. FORZA INTER. SEMPRE. ⚽️???????????? #ucl #championsleague #final #munich… pic.twitter.com/6BvTlYm6SE— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 6, 2025
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