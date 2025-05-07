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Полузащитник Барселоны раскритиковал судейство в матче с Интером

Лига Чемпионов

УЕФА должны обратить внимание

Полузащитник Барселоны раскритиковал судейство в матче с Интером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес дал комментарий после игры с "Интером" (3:4) в полуфинале Лиги чемпионов, а также раскритиковал судейство Шимона Марциняка.

"Горжусь командой. Немного расстроен, потому что мы смогли отыграться после очень сложного счета. Команда отдала все силы и заслуживала финал. Но мы молоды, должны учиться и в следующем году будем сильнее.

Что касается судейства, то это не впервые, когда с этим арбитром у нас возникают проблемы. УЕФА должен обратить на это внимание. Есть вещи, которые трудно объяснить. Все ситуации, которые были 50 на 50, он решал в их пользу. Пенальти на Ламине, который потом признали фолом, и ни одной желтой для Мхитаряна, хотя это была бы вторая", – сказал Педри.

Добавим, что свой следующий матч "Барселона" проведет в воскресенье, 11 мая, против "Реала" в рамках Ла Лиги.

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Шимон Марциняк Педри
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.05.2025 в 10:30
Та там ще у першому таймі Ямала у карному завалили... Теж можна та і потрібно було під мікроскопом розглянути! Як і знос захисника гостей перед останнім голом господарів варто було проаналізувати! Проте лояльністю до "потрібних" суддями завжди було частиною футболу... PS як і поява хворих odaрьоних дітЛОХІВ при згадці про найвідоміший клуб БАРСЕЛОНУ! Пригадаємо останній тур Ла Ліги? Скільки відкликів - дописів було під статтями про Барсу і КК
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0
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Комментарии 3
avatar
Spokoyno (Київ)
07.05.2025 в 10:30
Та там ще у першому таймі Ямала у карному завалили... Теж можна та і потрібно було під мікроскопом розглянути! Як і знос захисника гостей перед останнім голом господарів варто було проаналізувати! Проте лояльністю до "потрібних" суддями завжди було частиною футболу... PS як і поява хворих odaрьоних дітЛОХІВ при згадці про найвідоміший клуб БАРСЕЛОНУ! Пригадаємо останній тур Ла Ліги? Скільки відкликів - дописів було під статтями про Барсу і КК
Ответить
0
1
andrey B
07.05.2025 в 10:39
проиграли?сиди молча и не вой поношенный
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1
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oda1979 (Запорожье)
07.05.2025 в 10:10
больные люди
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