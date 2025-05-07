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Полузащитник Барселоны раскритиковал судейство в матче с Интером
УЕФА должны обратить внимание
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес дал комментарий после игры с "Интером" (3:4) в полуфинале Лиги чемпионов, а также раскритиковал судейство Шимона Марциняка.
"Горжусь командой. Немного расстроен, потому что мы смогли отыграться после очень сложного счета. Команда отдала все силы и заслуживала финал. Но мы молоды, должны учиться и в следующем году будем сильнее.
Что касается судейства, то это не впервые, когда с этим арбитром у нас возникают проблемы. УЕФА должен обратить на это внимание. Есть вещи, которые трудно объяснить. Все ситуации, которые были 50 на 50, он решал в их пользу. Пенальти на Ламине, который потом признали фолом, и ни одной желтой для Мхитаряна, хотя это была бы вторая", – сказал Педри.
Добавим, что свой следующий матч "Барселона" проведет в воскресенье, 11 мая, против "Реала" в рамках Ла Лиги.
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