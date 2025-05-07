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Щенсный: Молодые игроки Барселоны много раз выиграют Лигу чемпионов
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Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов.
После ничьи в первой игре (3:3) в полуфинале с "Интером" каталонцы проиграли миланцам в ответном матче (3:4 д.в.).
"Могу сказать, что я не столько сержусь, сколько горжусь этими молодыми игроками. Для большинства из них это начало карьеры. Мы проиграли сегодня, и им будет немного грустно, но они все показали, что выиграют Лигу чемпионов несколько раз в жизни.
Грусть? Конечно. Разочарование? Это нельзя не почувствовать. Но сегодня у всех болельщиков "Барселоны" есть повод гордиться своими футболистами", - сказал поляк.
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