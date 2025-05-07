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Известно, сколько заработает ПСЖ на домашнем матче с Арсеналом

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Очередной аншлаг

Известно, сколько заработает ПСЖ на домашнем матче с Арсеналом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На домашнем матче "ПСЖ" против "Арсенала" в рамках полуфинала Лиги чемпионов ожидается аншлаг – болельщики будут поддерживать команду Луиса Энрике в борьбе за выход в финал, который пройдет 31 мая в Мюнхене.

По информации источника, это будет уже 164-й подряд домашний матч парижан при полном стадионе. Сейчас единственный способ попасть на матч – приобрести билеты через официальный ресейл-сервис клуба Ticketplace, где самые дешевые пропуска стоят от 500 евро.

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Несмотря на сравнительно скромную вместимость в 48 тысяч мест, "Парк де Пренс" остается одним из самых прибыльных стадионов Европы. Благодаря заполненным трибунам и дорогим корпоративным ложам, "ПСЖ" рассчитывает получить 12 миллионов евро прибыли от матча с "канонирами".

Напомним, что первый матч завершился победой парижан со счетом 1:0. Победитель этой пары встретится в финале с "Интером".

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Источник:
Le Parisien
Опубликовал: Алексей Полищук
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