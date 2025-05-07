Звездный нападающий Барселоны повторил рекорд результативности Роналду в Лиге чемпионов

Звездный нападающий "Барселоны" повторил рекорд результативности Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (4:3, после д.в.) Рафинья отметился забитым голом, а это значит, что всего в сезоне 2024/25 бразилец сделал в этом турнире 21 голевое действие (13 голов и 8 ассистов).

По данным от авторитетного аналитического ресурса Opta Analyst, Рафинья сравнялся с легендарным португальцем по этому показателю, ведь Роналду в сезоне 2013/14 также отметился 21 голевым действием (17 голов и 4 ассиста).

21 - Raphinha has now equalled Cristiano Ronaldo's competition record from 2013-14 of 21 goal involvements in a single UEFA Champions League campaign (13 goals, 8 assists). Ballon. #INTBAR pic.twitter.com/fc6Sf6SbZW — OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2025

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Учитывая то, что "Барселона" вылетела от "Интера" на стадии полуфинала Лиги чемпионов, Рафинья не сможет установить новый рекорд в текущей кампании. Однако теперь бразилец является лучшим бомбардиром турнира в этом сезоне наравне с Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд"), у которого тоже 13 забитых голов в сезоне 2024/25.