Звездный нападающий Барселоны повторил рекорд результативности Роналду в Лиге чемпионов

Звездный нападающий "Барселоны" повторил рекорд результативности Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (4:3, после д.в.) Рафинья отметился забитым голом, а это значит, что всего в сезоне 2024/25 бразилец сделал в этом турнире 21 голевое действие (13 голов и 8 ассистов).

По данным от авторитетного аналитического ресурса Opta Analyst, Рафинья сравнялся с легендарным португальцем по этому показателю, ведь Роналду в сезоне 2013/14 также отметился 21 голевым действием (17 голов и 4 ассиста).

21 - Raphinha has now equalled Cristiano Ronaldo's competition record from 2013-14 of 21 goal involvements in a single UEFA Champions League campaign (13 goals, 8 assists). Ballon. #INTBAR pic.twitter.com/fc6Sf6SbZW