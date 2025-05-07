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Звездный нападающий Барселоны повторил рекорд результативности Роналду в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Однако установить новый рекорд ему уже не удастся

Звездный нападающий Барселоны повторил рекорд результативности Роналду в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "Барселоны" повторил рекорд результативности Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (4:3, после д.в.) Рафинья отметился забитым голом, а это значит, что всего в сезоне 2024/25 бразилец сделал в этом турнире 21 голевое действие (13 голов и 8 ассистов).

По данным от авторитетного аналитического ресурса Opta Analyst, Рафинья сравнялся с легендарным португальцем по этому показателю, ведь Роналду в сезоне 2013/14 также отметился 21 голевым действием (17 голов и 4 ассиста).

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Учитывая то, что "Барселона" вылетела от "Интера" на стадии полуфинала Лиги чемпионов, Рафинья не сможет установить новый рекорд в текущей кампании. Однако теперь бразилец является лучшим бомбардиром турнира в этом сезоне наравне с Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд"), у которого тоже 13 забитых голов в сезоне 2024/25.

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Лига чемпионов Рафинья Барселона
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Андрей Журба
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