Наставник Арсенала объяснил, нужна ли им дополнительная мотивация на Лигу чемпионов

Накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ" главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетил пресс-конференцию, где у него спросили о давлении, связанном с выигрышем трофея в этом сезоне.

"Мы попробуем сделать это в этом сезоне. Трофеи это также о том, чтобы оказаться в правильный момент в правильном месте. Например, "Ливерпуль" выигрывал титул с меньшим количеством очков, чем мы набрали за последние два сезона. Поэтому нужно быть в правильный момент в правильном месте. Надеюсь, сейчас мы именно в таком моменте и в таком месте, чтобы заслужить право играть в финале.

Что касается мотивации, то она внутри нас. Нам не нужно ничего больше. Теперь мы должны направить эту энергию, эти эмоции, эту уязвимость, которая есть в каждом из нас, и показать лучший уровень – самый высокий уровень, на который мы способны, чтобы получить результат, который позволит нам попасть в финал", – сказал Артета.