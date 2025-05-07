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Дюмфрис - после 4:3 с Барселоной: Это было невероятно. Мы боролись до конца
Комментарий одного из героев противостояния
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый латераль "Интера" Дензел Дюмфрис поделился эмоциями после победы над "Барселоной" (4:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Опять сумасшедший матч. Сегодня было забито семь голов, в двух играх - 13. Это было невероятно. Мы боролись до конца. Очень горжусь тем, как мы боролись сегодня. В целом, я очень рад, что мы вышли в финал.
Это были два хороших поединка для меня; я сделал все для команды. Я очень счастлив. Нам предстоит сыграть с одной из двух очень сильных команд. Мы готовы, мы хотим выиграть этот трофей».
Два года назад мы проиграли финал — мы знаем, что все возможно. В этом году мы боремся и у нас есть цели. Мы насладимся сегодняшним вечером, но нам нужно сосредоточиться на следующем матче", - цитирует нидерландца УЕФА.
В финале ЛЧ "Интер" сыграет либо с "ПСЖ", либо с "Арсеналом".
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