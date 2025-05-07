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Дюмфрис - после 4:3 с Барселоной: Это было невероятно. Мы боролись до конца

Лига Чемпионов
Обновлено

Комментарий одного из героев противостояния

Дюмфрис - после 4:3 с Барселоной: Это было невероятно. Мы боролись до конца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый латераль "Интера" Дензел Дюмфрис поделился эмоциями после победы над "Барселоной" (4:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Опять сумасшедший матч. Сегодня было забито семь голов, в двух играх - 13. Это было невероятно. Мы боролись до конца. Очень горжусь тем, как мы боролись сегодня. В целом, я очень рад, что мы вышли в финал.

Это были два хороших поединка для меня; я сделал все для команды. Я очень счастлив. Нам предстоит сыграть с одной из двух очень сильных команд. Мы готовы, мы хотим выиграть этот трофей».

Два года назад мы проиграли финал — мы знаем, что все возможно. В этом году мы боремся и у нас есть цели. Мы насладимся сегодняшним вечером, но нам нужно сосредоточиться на следующем матче", - цитирует нидерландца УЕФА.

В финале ЛЧ "Интер" сыграет либо с "ПСЖ", либо с "Арсеналом".

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Дензен Дюмфрис
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Термит (Київ)
07.05.2025 в 12:14
Я так зрозумів, що фінал ми уже подивилися. А що тепер з іншими поєдинками буде? Відмінять, чи так, поставлять догравати "для галочки"?
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Комментарии 1
Термит (Київ)
07.05.2025 в 12:14
Я так зрозумів, що фінал ми уже подивилися. А що тепер з іншими поєдинками буде? Відмінять, чи так, поставлять догравати "для галочки"?
Ответить
0
0

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