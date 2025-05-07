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"Желаю им удачи в финале". Тренер Барселоны отметил высокий уровень игры Интера
Немецкий специалист поздравил команду Симоне Индзаги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик после битвы с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов похвалил соперника.
"Конечно, я хотел бы поздравить "Интер" с выходом в финал. Они заслужили эту победу, они боролись и показали настоящий класс. Я желаю им удачи в финале — пусть сыграют на полную. А мы? Мы вернемся более сильными. У нас есть Ла Лига и другие цели в сезоне. Мы проанализируем этот матч, сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше".
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Напомним, что "Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов, обыграв "Барселону" в полуфинале с общим счетом 7:6. Решающий матч состоится 31-го мая в Мюнхене, а их соперником будет "Арсенал" или "Пари Сен-Жермен".
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