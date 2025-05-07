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ПСЖ – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСЖ – Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.05.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлый матч в Лондоне был искусством индивидуальной игры от обоих коллективов, хотя и ошибки тоже были. Однако именно в командном построении лучшим был "ПСЖ" – поэтому и привез из столицы Англии минимальную победу. В конце матча разрыв в счете дважды имел возможность увеличиться, и эта встреча в Париже была бы значительно легче для подопечных Энрике, однако "Арсенал" все еще сохраняет реальные шансы на проход в финал.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 7-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу "ПСЖ" – "Арсенал"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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