Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСЖ – Арсенал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.05.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлый матч в Лондоне был искусством индивидуальной игры от обоих коллективов, хотя и ошибки тоже были. Однако именно в командном построении лучшим был "ПСЖ" – поэтому и привез из столицы Англии минимальную победу. В конце матча разрыв в счете дважды имел возможность увеличиться, и эта встреча в Париже была бы значительно легче для подопечных Энрике, однако "Арсенал" все еще сохраняет реальные шансы на проход в финал.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 7-го мая. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Интер в финале Лиги чемпионов, интерес к Ванату по АПЛ, еще один украинец в Жироне, очередной претендент на Лунина. Главные новости за 6 мая
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели
- Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире