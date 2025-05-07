Капитан Барселоны разочарован поражением от Интера в полуфинале Лиги чемпионов

Капитан "Барселоны" Рональд Араухо поделился мыслями после поражения от "Интера" (4:3, после д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов.

"Честно говоря, это очень грустный вечер для нас. Мы все разочарованы. Мы действительно хотели выйти в финал, ведь провели замечательный сезон в Лиге чемпионов. Мы были так близко, но нам не удалось ухватиться за этот шанс в этом году. Судьбу таких матчей решают малозаметные детали, а мы допустили ошибки", — сказал Араухо сайту УЕФА.

"Я не думаю, что мне не хватило сил в моментах с двумя последними пропущенными голами. Я был впереди Ачерби, когда он забил четвертый гол, ему повезло пробить в угол ворот. В моменте с третьим голом я должен был сыграть немного лучше. В конце концов, это футбол, такое случается. Мы должны двигаться дальше", — отметил уругваец в интервью для RAC1.