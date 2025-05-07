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Капитан Барселоны разочарован поражением от Интера в полуфинале Лиги чемпионов
Он считает, что судьбу этого противостояния решили малозаметные детали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Барселоны" Рональд Араухо поделился мыслями после поражения от "Интера" (4:3, после д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов.
"Честно говоря, это очень грустный вечер для нас. Мы все разочарованы. Мы действительно хотели выйти в финал, ведь провели замечательный сезон в Лиге чемпионов. Мы были так близко, но нам не удалось ухватиться за этот шанс в этом году. Судьбу таких матчей решают малозаметные детали, а мы допустили ошибки", — сказал Араухо сайту УЕФА.
"Я не думаю, что мне не хватило сил в моментах с двумя последними пропущенными голами. Я был впереди Ачерби, когда он забил четвертый гол, ему повезло пробить в угол ворот. В моменте с третьим голом я должен был сыграть немного лучше. В конце концов, это футбол, такое случается. Мы должны двигаться дальше", — отметил уругваец в интервью для RAC1.
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Напомним, что Рональд Араухо вышел на поле во втором полуфинальном матче против "Интера" при счете 2:2 на 76-й минуте. Всего на его счету в этом сезоне 8 матчей в Лиге чемпионов и один забитый гол.
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