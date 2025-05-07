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Судаков в восторге от матча Интер - Барселона: Спасибо за наслаждение

Лига Чемпионов
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Невероятная развязка в полуфинале Лиги чемпионов

Судаков в восторге от матча Интер - Барселона: Спасибо за наслаждение

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Во вторник, 6 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором "Интер" в сумасшедшем триллере победил "Барселону" и обеспечил себе место в финале. Команды по сумме двух встреч забили 13 голов (3:3, 4:3).

За перипетиями этого безумного матча следил полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который после его завершения поделился своими эмоциями.

"Что за футбол... Это просто космос! Нет слов, спасибо за наслаждение. 7:6...", - написал Судаков в сторис Instagram.

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Напомним, что соперник "Интера" определится в сегодняшнем поединке "ПСЖ" - "Арсенал". Первая игра между командами завершилась победой парижан со счетом 1:0.

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Барселона Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Георгий Судаков
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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