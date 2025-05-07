  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Один из лидеров Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Он уверен, что клуб вернется на вершину европейского футбола

Один из лидеров Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо отреагировал на вылет его команды от "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов.

"У меня сейчас есть только слова гордости и восхищения нашей командой и болельщиками. Мы были очень близки к финалу. Это поражение сделает нас сильнее, и мы вернем "Барселону" туда, где она заслуживает быть. Я уверен, что мы снова будем наслаждаться победами. До конца сезона мы должны быть объединенными, как никогда", — написал Ольмо у себя в Инстаграм.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне 27-летний Дани Ольмо забил 11 голов и отдал 6 ассистов за "Барселону" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Судаков в восторге от матча Интер - Барселона: Спасибо за наслаждение
yellow-arrow
Капитан Барселоны разочарован поражением от Интера в полуфинале Лиги чемпионов
yellow-arrow
ПСЖ – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов Барселона Дани Ольмо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости