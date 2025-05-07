Один из лидеров Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо отреагировал на вылет его команды от "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов.

"У меня сейчас есть только слова гордости и восхищения нашей командой и болельщиками. Мы были очень близки к финалу. Это поражение сделает нас сильнее, и мы вернем "Барселону" туда, где она заслуживает быть. Я уверен, что мы снова будем наслаждаться победами. До конца сезона мы должны быть объединенными, как никогда", — написал Ольмо у себя в Инстаграм.