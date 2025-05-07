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Один из лидеров Барселоны отреагировал на вылет из Лиги чемпионов
Он уверен, что клуб вернется на вершину европейского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо отреагировал на вылет его команды от "Интера" в полуфинале Лиги чемпионов.
"У меня сейчас есть только слова гордости и восхищения нашей командой и болельщиками. Мы были очень близки к финалу. Это поражение сделает нас сильнее, и мы вернем "Барселону" туда, где она заслуживает быть. Я уверен, что мы снова будем наслаждаться победами. До конца сезона мы должны быть объединенными, как никогда", — написал Ольмо у себя в Инстаграм.
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Добавим, что в этом сезоне 27-летний Дани Ольмо забил 11 голов и отдал 6 ассистов за "Барселону" во всех турнирах.
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