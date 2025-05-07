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Милевский - о противостоянии Интера и Барселоны: Точно лучший полуфинал ЛЧ за последние годы

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Не без претензий к коллективу Индзаги

Милевский - о противостоянии Интера и Барселоны: Точно лучший полуфинал ЛЧ за последние годы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал выход "Интера" в финал Лиги чемпионов.

По итогам двухматчевого противостояния с "Барселоной" в полуфинале престижного турнира "нерадзурри" одержали победу с общим счетом 7:6 (3:3 на выезде, 4:3 - дома).

"Я конечно все понимаю, но вести 2:0 у себя дома и за 5 минут пропустить 2 гола... Неужели нельзя было отбиться? Я понимаю, что это легко сказать, но можно как-то серьезнее? Вторую игру подряд дали "Барселоне" так просто сравнять.

Точно лучший полуфинал ЛЧ за последние годы. "Интер", оле-оле. Требла не будет", - сказал Милевский.

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Опубликовал: Александр Бураков
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