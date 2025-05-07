Деклан Райс - об игре с ПСЖ: Надеюсь повторить то, что мне удалось сделать в матче с Реалом

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс забил два сумасшедших гола со штрафных ударов в 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" на "Эмирейтс", когда "канониры" обыграли "сливочных" со счетом 3:0.

Перед ответным матчем с "Пари Сен-Жермен" в полуфинале Лиги чемпионов англичанин надеется создать нечто подобное.

"Наш менеджер называет подобные эпизоды волшебными моментами. Он всегда так говорит о тех, кто создает что-то незаурядное", — говорит Райс. "В том матче против "Реала" я смог забить два невероятных гола. А завтра вечером каждый из игроков нашей команды будет готов к тому, чтобы создать подобный магический момент. Возможно, это будет кто-то другой, но я надеюсь, что это снова буду я!"

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Заметим, что в этом сезоне 26-летний Деклан Райс забил уже 8 голов и отдал 10 ассистов в 49 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.