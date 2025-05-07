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Один из лидеров Арсенала встал на защиту капитана команды

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Не хотел бы видеть кого-то другого в этой роли

Один из лидеров Арсенала встал на защиту капитана команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс посетил пресс-конференцию накануне ответного матча против "ПСЖ" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

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Там у него спросили, как он оценивает текущий сезон в исполнении капитана "канониров" Мартина Эдегора, который и сам признает, что проводит не лучший сезон.

"Он невероятен. Он – наш лидер. Наш капитан. Он ежедневно тренируется, играет каждую минуту каждого матча. Он один из лучших ребят, которых я видел вне поля, в жизни. Он пользуется полным уважением в раздевалке: его требования, то, как он ведет команду за собой, как говорит. Внешне может показаться, что он не такой, но за кулисами он настоящий лидер. И он был фантастическим для нас. Я не хотел бы видеть кого-то другого нашим капитаном, и, думаю, все ребята соглашаются с этим.

Конечно, у каждого бывают спады в форме – у меня они тоже были. Но это не имеет значения, потому что он способен показать результат на самой большой сцене, и я уверен, что вечером он это сделает. Мы готовы и всегда рядом с Мартином, потому что он – один из наших лучших игроков", – говорит Райс.

Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится в среду, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени. В первом матче победу одержали парижане (1:0).

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Источник:
Hayters TV
Опубликовал: Алексей Полищук
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