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Один из лидеров Арсенала встал на защиту капитана команды
Не хотел бы видеть кого-то другого в этой роли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс посетил пресс-конференцию накануне ответного матча против "ПСЖ" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
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Там у него спросили, как он оценивает текущий сезон в исполнении капитана "канониров" Мартина Эдегора, который и сам признает, что проводит не лучший сезон.
"Он невероятен. Он – наш лидер. Наш капитан. Он ежедневно тренируется, играет каждую минуту каждого матча. Он один из лучших ребят, которых я видел вне поля, в жизни. Он пользуется полным уважением в раздевалке: его требования, то, как он ведет команду за собой, как говорит. Внешне может показаться, что он не такой, но за кулисами он настоящий лидер. И он был фантастическим для нас. Я не хотел бы видеть кого-то другого нашим капитаном, и, думаю, все ребята соглашаются с этим.
Конечно, у каждого бывают спады в форме – у меня они тоже были. Но это не имеет значения, потому что он способен показать результат на самой большой сцене, и я уверен, что вечером он это сделает. Мы готовы и всегда рядом с Мартином, потому что он – один из наших лучших игроков", – говорит Райс.
Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится в среду, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени. В первом матче победу одержали парижане (1:0).
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