Один из лидеров Арсенала встал на защиту капитана команды

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс посетил пресс-конференцию накануне ответного матча против "ПСЖ" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Там у него спросили, как он оценивает текущий сезон в исполнении капитана "канониров" Мартина Эдегора, который и сам признает, что проводит не лучший сезон.

"Он невероятен. Он – наш лидер. Наш капитан. Он ежедневно тренируется, играет каждую минуту каждого матча. Он один из лучших ребят, которых я видел вне поля, в жизни. Он пользуется полным уважением в раздевалке: его требования, то, как он ведет команду за собой, как говорит. Внешне может показаться, что он не такой, но за кулисами он настоящий лидер. И он был фантастическим для нас. Я не хотел бы видеть кого-то другого нашим капитаном, и, думаю, все ребята соглашаются с этим.

Конечно, у каждого бывают спады в форме – у меня они тоже были. Но это не имеет значения, потому что он способен показать результат на самой большой сцене, и я уверен, что вечером он это сделает. Мы готовы и всегда рядом с Мартином, потому что он – один из наших лучших игроков", – говорит Райс.