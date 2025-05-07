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Хавбек Барселоны: Я не думаю, что кто-то из наших игроков может винить себя в том, что не выложился на полную
Френки де Йонг поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился своими эмоциями после поражения от "Интера" со счетом 4:3 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
"Мы выложились на полную. Я не думаю, что кто-то может винить себя в том, что не выложился на полную. В конце концов, это очень разочаровывает", - сказал футболист.
Напомним, что по сумме двух встреч (6:7) в финал Лиги чемпионов вышел "Интер", где их соперником станет победитель пары "Арсенал" - "ПСЖ".
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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