Хавбек Барселоны: Я не думаю, что кто-то из наших игроков может винить себя в том, что не выложился на полную

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился своими эмоциями после поражения от "Интера" со счетом 4:3 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

"Мы выложились на полную. Я не думаю, что кто-то может винить себя в том, что не выложился на полную. В конце концов, это очень разочаровывает", - сказал футболист.

Напомним, что по сумме двух встреч (6:7) в финал Лиги чемпионов вышел "Интер", где их соперником станет победитель пары "Арсенал" - "ПСЖ".