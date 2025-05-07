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Хавбек Барселоны: Я не думаю, что кто-то из наших игроков может винить себя в том, что не выложился на полную

Лига Чемпионов

Френки де Йонг поделился своими мыслями

Хавбек Барселоны: Я не думаю, что кто-то из наших игроков может винить себя в том, что не выложился на полную

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился своими эмоциями после поражения от "Интера" со счетом 4:3 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

"Мы выложились на полную. Я не думаю, что кто-то может винить себя в том, что не выложился на полную. В конце концов, это очень разочаровывает", - сказал футболист.

Напомним, что по сумме двух встреч (6:7) в финал Лиги чемпионов вышел "Интер", где их соперником станет победитель пары "Арсенал" - "ПСЖ".

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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