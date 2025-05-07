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Тареми - о победе над Барселоной: Это были невероятные эмоции для нас

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Мехди поделился своими эмоциями

Тареми - о победе над Барселоной: Это были невероятные эмоции для нас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Мехди Тареми поделился своими мыслями после победы над "Барселоной" со счетом 4:3 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Это были невероятные эмоции для нас. Мы хорошо подошли к игре, мы хорошо играли с самого начала, очевидно, с большим уважением к "Барселоне", которая является великим клубом.

Очевидно, что это был прекрасный матч, каждый игрок хочет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, особенно против такой команды, как "Барселона", против игроков, которые есть у них".

"Интер" в финале ЛЧ сыграет с победителем пары полуфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Арсенал".

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Источник:
fcinternews
Опубликовал: Екатерина Власова
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