Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тареми - о победе над Барселоной: Это были невероятные эмоции для нас
Мехди поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Мехди Тареми поделился своими мыслями после победы над "Барселоной" со счетом 4:3 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Это были невероятные эмоции для нас. Мы хорошо подошли к игре, мы хорошо играли с самого начала, очевидно, с большим уважением к "Барселоне", которая является великим клубом.
Очевидно, что это был прекрасный матч, каждый игрок хочет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, особенно против такой команды, как "Барселона", против игроков, которые есть у них".
"Интер" в финале ЛЧ сыграет с победителем пары полуфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Арсенал".
Популярное сейчас
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- Интер в финале Лиги чемпионов, интерес к Ванату по АПЛ, еще один украинец в Жироне, очередной претендент на Лунина. Главные новости за 6 мая
- Защитник Барселоны: Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире