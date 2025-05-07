Тареми - о победе над Барселоной: Это были невероятные эмоции для нас

Нападающий "Интера" Мехди Тареми поделился своими мыслями после победы над "Барселоной" со счетом 4:3 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Это были невероятные эмоции для нас. Мы хорошо подошли к игре, мы хорошо играли с самого начала, очевидно, с большим уважением к "Барселоне", которая является великим клубом.

Очевидно, что это был прекрасный матч, каждый игрок хочет сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, особенно против такой команды, как "Барселона", против игроков, которые есть у них".