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Лучший бомбардир АПЛ всех времён оценил поединок Интера и Барселоны в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов

Возможно, у каждого были подобные эмоции

Лучший бомбардир АПЛ всех времён оценил поединок Интера и Барселоны в Лиге Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лучший бомбардир АПЛ всех времён оценил поединок "Интера" и "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Алан Ширер подвёл итог полуфинального матча и заявил, что он был особенным.

"Спасибо "Интеру" и спасибо "Барселоне" за то, что подарили нам невероятное развлечение и два великолепных футбольных матча. То, чему мы стали свидетелями, было чем-то особенным", — сказал он в комментарии для Amazon Prime.

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Напомним, что "Интер" обыграл "Барселону" со счётом 4:3 и по итогам двух матчей вышел в финал турнира. обзор матча смотрите на нашем сайте.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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