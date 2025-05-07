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Экс-арбитр ФИФА: Судья матча Интер - Барселона не был безупречен, но его решения не повлияли на результат
У Барселоны были претензии к судейству
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейские решения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной" (4:3), после которого у кталонцев были претензии к судейским решениям.
"Я не считаю, что Марчиняк был безупречен, но его решения не повлияли на итоговый результат. В эпизоде в конце первого тайма он не заметил нарушения правил со стороны испанца Кубарси, однако после подсказки арбитра VAR изменил свое решение указав на 11-метровую отметку. При реализации Чолхоноглу пенальти все было четко, потому что в правилах не указано, что мяч должен быть установлен точно по центру отметки.
Что касается двух эпизодов на которых акцентировала внимание после матча "Барселона", то в середине первого тайма после падения защитника хозяев его рука была в естественном положении и после попадания мяча за такое 11-метровым не наказывают. Более сложный был момент, когда в борьбе с защитниками "Интера" на газоне оказался лидер гостей Ямаль. Рефери посчитал, что фола со стороны миланцев в штрафной площадке не было. Хотя, если откровенно, то если бы поединок проходил в Барселоне, то вердикт арбитра мог быть другой.
Критические высказывания барселонцев можно объяснить эмоциями, все же, победа, казалось, была уже в кармане. Но с другой стороны в этой досадной неудаче есть и их вина, потому что с такой беспомощной в ключевые моменты защитой вершин в самом престижном европейском турнире не покорить", - сказал Ступар.
Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния "Интер" вышел в финал ЛЧ, где сыграет с победителем пары "Арсенал" - "ПСЖ".
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