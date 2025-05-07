  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Экс-арбитр ФИФА: Судья матча Интер - Барселона не был безупречен, но его решения не повлияли на результат

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-арбитр ФИФА: Судья матча Интер - Барселона не был безупречен, но его решения не повлияли на результат

Лига Чемпионов

У Барселоны были претензии к судейству

Экс-арбитр ФИФА: Судья матча Интер - Барселона не был безупречен, но его решения не повлияли на результат

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейские решения в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной" (4:3), после которого у кталонцев были претензии к судейским решениям.

Читайте такжеЛЧ. Интер - Барселона 4:3 (общ. 7:6). Фантастические качели

"Я не считаю, что Марчиняк был безупречен, но его решения не повлияли на итоговый результат. В эпизоде в конце первого тайма он не заметил нарушения правил со стороны испанца Кубарси, однако после подсказки арбитра VAR изменил свое решение указав на 11-метровую отметку. При реализации Чолхоноглу пенальти все было четко, потому что в правилах не указано, что мяч должен быть установлен точно по центру отметки.

Что касается двух эпизодов на которых акцентировала внимание после матча "Барселона", то в середине первого тайма после падения защитника хозяев его рука была в естественном положении и после попадания мяча за такое 11-метровым не наказывают. Более сложный был момент, когда в борьбе с защитниками "Интера" на газоне оказался лидер гостей Ямаль. Рефери посчитал, что фола со стороны миланцев в штрафной площадке не было. Хотя, если откровенно, то если бы поединок проходил в Барселоне, то вердикт арбитра мог быть другой.

Критические высказывания барселонцев можно объяснить эмоциями, все же, победа, казалось, была уже в кармане. Но с другой стороны в этой досадной неудаче есть и их вина, потому что с такой беспомощной в ключевые моменты защитой вершин в самом престижном европейском турнире не покорить", - сказал Ступар.

Напомним, что по итогам двухматчевого противостояния "Интер" вышел в финал ЛЧ, где сыграет с победителем пары "Арсенал" - "ПСЖ".

По теме
yellow-arrow
Алиссон провел лучший матч в своей карьере. Нападающий Ливерпуля вспомнил противостояние против ПСЖ в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Тренер Интера высказался о возможном сопернике в финале ЛЧ
yellow-arrow
Вингер Арсенала рассказал о своей цели в футболе: Думаю, что это мечта многих игроков
Барселона Мирослав Ступар Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.05.2025 в 18:43
Господин ступар. Предложите свой юмор петросяну или камеди клабу. И не позорьтесь. За 2 минуты до конца матча был фол на игроке Барселоны. После чего мертвый во втором тайме интер сравнял счет.
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.05.2025 в 18:43
Господин ступар. Предложите свой юмор петросяну или камеди клабу. И не позорьтесь. За 2 минуты до конца матча был фол на игроке Барселоны. После чего мертвый во втором тайме интер сравнял счет.
Ответить
0
2
fanatSD (донецк)
07.05.2025 в 19:53
третий мяч в ворота интера барселона забила с положения вне игры.верёвку выслать?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости