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Вингер Арсенала - о матче ЛЧ против ПСЖ: Еще ничего не закончено, мы изменим ситуацию
Сака настроен на выход в финал ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Букайо Сака уверен в том, что его команда способна выйти в финал Лиги чемпионов.
"Важно сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно выйти на новый уровень в Париже. И, думаю, нам это удастся. Еще ничего не закончено, мы изменим ситуацию.
Надеюсь, во втором матче я найду пространство для своего футбола, потому что в первой игре они хорошо защищались, постоянно было несколько человек вокруг меня", - сказал футболист.
Напомним, что сегодня, 7 мая, "Арсенал" на выезде сыграет против "ПСЖ" в рамках полуфинала ЛЧ. Начало - в 22:00 по Киеву.
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