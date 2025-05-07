Вингер Арсенала - о матче ЛЧ против ПСЖ: Еще ничего не закончено, мы изменим ситуацию

Вингер "Арсенала" Букайо Сака уверен в том, что его команда способна выйти в финал Лиги чемпионов.

"Важно сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно выйти на новый уровень в Париже. И, думаю, нам это удастся. Еще ничего не закончено, мы изменим ситуацию.

Надеюсь, во втором матче я найду пространство для своего футбола, потому что в первой игре они хорошо защищались, постоянно было несколько человек вокруг меня", - сказал футболист.