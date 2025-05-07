Тренер Интера высказался о возможном сопернике в финале ЛЧ

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал возможных соперников своей команды в финале Лиги чемпионов, после того, как его спросили, кого бы он хотел видеть в качестве оппонента - "Пари Сен-Жермен" или "Арсенал".

"Я понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете, любая из этих двух команд будет очень сложным соперником", - отметил Индзаги.

Однако итальянский специалист добавил: "Но, наверное, "Бавария" и "Барселона" являются двумя лучшими командами в Европе прямо сейчас".

Напомним, что второй матч полуфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Арсенал" состоится 7 мая. Старт - в 22:00 по Киеву.