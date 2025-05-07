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Вингер Арсенала рассказал о своей цели в футболе: Думаю, что это мечта многих игроков

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К этому нужно стремиться

Вингер Арсенала рассказал о своей цели в футболе: Думаю, что это мечта многих игроков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Арсенала" рассказал о своей цели в футболе.

Букайо Сака заявил, что хотел бы получить "Золотой мяч" в будущем. По его словам это мечта, но сейчас важнее победа над "ПСЖ".

"Конечно, да, это мечта, и я думаю, что это мечта многих игроков. Но единственное, на чём ты сейчас можешь сосредоточиться, — это победа в матче Лиги Чемпионов.

Это моя главная цель, а всё остальное придёт потом", - заявил английский футболист.

В данный момент Букайо Сака отметился 11-ю голами и 14-ю голевыми передачами в 33-х матчах во всех турнирах.

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Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 7 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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