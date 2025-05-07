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Вингер Арсенала рассказал о своей цели в футболе: Думаю, что это мечта многих игроков
К этому нужно стремиться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" рассказал о своей цели в футболе.
Букайо Сака заявил, что хотел бы получить "Золотой мяч" в будущем. По его словам это мечта, но сейчас важнее победа над "ПСЖ".
"Конечно, да, это мечта, и я думаю, что это мечта многих игроков. Но единственное, на чём ты сейчас можешь сосредоточиться, — это победа в матче Лиги Чемпионов.
Это моя главная цель, а всё остальное придёт потом", - заявил английский футболист.
В данный момент Букайо Сака отметился 11-ю голами и 14-ю голевыми передачами в 33-х матчах во всех турнирах.
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Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 7 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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