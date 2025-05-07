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Алиссон провел лучший матч в своей карьере. Нападающий Ливерпуля вспомнил противостояние против ПСЖ в Лиге Чемпионов
В том матче всё было непредсказуемо
фото з відкритих джерел
Нападающий "Ливерпуля" вспомнил двухматчевое противостояние против ПСЖ в Лиге Чемпионов.
Мохамед Салах рассказал об эмоциях от матчей Лиги Чемпионов и словах после поражения.
"Я должен быть честным. "ПСЖ" провел очень хороший первый матч. Нам так повезло. Алиссон провел лучший матч в своей карьере в "Ливерпуле". Им очень не повезло.
Затем они приехали на "Энфилд". Тогда нам не повезло, потому что мы дважды или трижды попали в штангу, они один или два раза спасали мячи на своей линии. Так что нам тоже не повезло.
В том матче все было 50 на 50. Кто больше всего заслужил право пройти далее? Никто не мог бы этого сказать. Мы провели очень хороший ответный матч, они провели очень хороший первый матч.
Ты проигрываешь по пенальти. Это был их день. После я пожал игрокам руки, сказал им: "Поздравляю, побеждайте!" и все. Мы были в отличной форме весь сезон, и только в марте у нас возникла небольшая слабость", - вспомнил Салах.
Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Ливерпуль" в серии пенальти и прошёл в 1/4 финала.
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К слову, 7 мая "ПСЖ" примет "Арсенал". Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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