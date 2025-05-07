Разогрев на высоте. В сети появились развлечения фанатов ПСЖ перед матчем с Арсеналом. ВИДЕО

В сети появилось видео развлечений фанатов "ПСЖ" перед матчем с "Арсеналом".

В Париже местные болельщики пели песни, жгли файера и скандировали лозунги. Всё это случилось за 2 часа и 30 минут до старта матча.

Видео развлечений фанатов:

Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится в 22:00 по киевскому времени. В первом матче французский клуб минимально победил "Арсенал". Стартовые составы уже выложены на нашем сайте.

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Текстовая трансляция матча также доступна на сайте.