Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разогрев на высоте. В сети появились развлечения фанатов ПСЖ перед матчем с Арсеналом. ВИДЕО
Готовятся на максимум
Getty Images/Global Images Ukraine
В сети появилось видео развлечений фанатов "ПСЖ" перед матчем с "Арсеналом".
В Париже местные болельщики пели песни, жгли файера и скандировали лозунги. Всё это случилось за 2 часа и 30 минут до старта матча.
Видео развлечений фанатов:
L’ambition monte à 2h30 du coup d’envoi ! ????????❤️????— Canal Supporters (@CanalSupporters) May 7, 2025
???? @CanalSupporters pic.twitter.com/RyDVfFIuAq
Напомним, что матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится в 22:00 по киевскому времени. В первом матче французский клуб минимально победил "Арсенал". Стартовые составы уже выложены на нашем сайте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Текстовая трансляция матча также доступна на сайте.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- Начали с поражения. Девичья сборная Украины стартовала в турнире развития УЕФА
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны