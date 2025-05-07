Французские СМИ рассказали, почему основной вингер "ПСЖ" не выйдет с первых минут.

Усман Дембеле не попал в стартовый состав, поскольку восстановился от травмы и не готов играть полный матч.

"Получив травму правого бедра в первом матче [против "Арсенала"], французский нападающий пропустил матч Лиги 1 против "Страсбурга". Сейчас он попал в заявку и начнёт матч со скамейки запасных", - написал источник.

В этом сезоне Усман Дембеле сыграл в 45-ти матчах французского клуба, в которых отметился 33-мя голами и 12-ю голевыми передачами.

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Стартовые составы на матч уже выложены на нашем сайте. Также доступна текстовая трансляция.