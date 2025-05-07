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Артета о матче против ПСЖ: Мы хотим выйти в финал
Оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поединок против "ПСЖ".
В эфире TNT Sports испанский тренер заявил, что футболисты его команды хотят выйти в финал.
"Мы не просто хотим оказаться там, где мы хотим, мы хотим выйти в финал. Мы узнали кое-что об этой игре, об уровне двух команд и о том, насколько малы были различия, поэтому у нас есть большая уверенность, что мы сделаем это сегодня вечером", - заявил Артета.
Матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 7 мая и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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К слову, известны стартовые составы на матч.
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