Артета о матче против ПСЖ: Мы хотим выйти в финал

Тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поединок против "ПСЖ".

В эфире TNT Sports испанский тренер заявил, что футболисты его команды хотят выйти в финал.

"Мы не просто хотим оказаться там, где мы хотим, мы хотим выйти в финал. Мы узнали кое-что об этой игре, об уровне двух команд и о том, насколько малы были различия, поэтому у нас есть большая уверенность, что мы сделаем это сегодня вечером", - заявил Артета.