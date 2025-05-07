Президент Барселоны - о вылете из Лиги чемпионов: Судейские решения были против нас

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала:

"Мы боролись, чтобы выйти в финал, но это оказалось невозможным. Главная причина этого - судейские решения, которые сыграли против нас. Но это должно сделать нас сильнее. Это должно укрепить нашу ментальность, чтобы выиграть Ла Лигу".