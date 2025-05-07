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Президент Барселоны - о вылете из Лиги чемпионов: Судейские решения были против нас

Лига Чемпионов

Лапорта поддержал свою команду после вылета из ЛЧ

Президент Барселоны - о вылете из Лиги чемпионов: Судейские решения были против нас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии полуфинала:

"Мы боролись, чтобы выйти в финал, но это оказалось невозможным. Главная причина этого - судейские решения, которые сыграли против нас. Но это должно сделать нас сильнее. Это должно укрепить нашу ментальность, чтобы выиграть Ла Лигу".

"Барселона" по итогам двух матчей уступила миланскому "Интеру" со счетом 6:7 (3:3 дома, 4:3 на выезде).

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Источник:
Managing Barca
Опубликовал: Екатерина Власова
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