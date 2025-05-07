Пике верит, что Энрике приведет ПСЖ к победе в Лиге чемпионов

Экс-футболист "Барселоны" Жерар Пике верит в то, что Луис Энрике сможет привести "Пари Сен-Жермен" к победе в Лиге чемпионов.

"Есть много замечательных игроков, но самое важное - иметь лидера, который убежден в том, что он делает, который убеждает игроков в выбранном пути, независимо от того, имеют ли они больше или меньше славы, но которые преданы командной игре и ставят свой талант на службу команде.

"ПСЖ" - это клуб, который пытается выиграть Лигу чемпионов уже не знаю сколько лет, инвестируя невероятные средства. Пришел Луис Энрике и сказал, что ему нужны преданные игроки, которые будут бороться как команда. Он показал, что является отличным тренером, и сейчас "ПСЖ" является явным фаворитом на победу в Лиге чемпионов".