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Пике верит, что Энрике приведет ПСЖ к победе в Лиге чемпионов
ПСЖ является явным фаворитом на победу в Лиге чемпионов (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Барселоны" Жерар Пике верит в то, что Луис Энрике сможет привести "Пари Сен-Жермен" к победе в Лиге чемпионов.
"Есть много замечательных игроков, но самое важное - иметь лидера, который убежден в том, что он делает, который убеждает игроков в выбранном пути, независимо от того, имеют ли они больше или меньше славы, но которые преданы командной игре и ставят свой талант на службу команде.
"ПСЖ" - это клуб, который пытается выиграть Лигу чемпионов уже не знаю сколько лет, инвестируя невероятные средства. Пришел Луис Энрике и сказал, что ему нужны преданные игроки, которые будут бороться как команда. Он показал, что является отличным тренером, и сейчас "ПСЖ" является явным фаворитом на победу в Лиге чемпионов".
Напомним, что сегодня, 7 мая, стартует ответный матч полуфинала ЛЧ "ПСЖ" - "Арсенал". Начало - в 22:00 по Киеву.
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