Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета взял даже тех, кто не сыграет. Травмированный полузащитник Арсенала отправился с командой на матч против ПСЖ
Максимальная поддержка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Травмированный полузащитник "Арсенала" отправился с командой на матч против "ПСЖ".
По словам журналиста BBC Sport Семи Мокбелла, Жоржиньо поехал вместе с командой. У футболиста рана грудной клетки.
"Жоржиньо отправился с Арсеналом в Париж на сегодняшний матч с ПСЖ, но, скорее всего, в роли поддержки, ожидая зеленый свет на возвращение", - написал журналист.
Итальянский футболист не играет с 13 апреля и ориентировочно выбыл до 16 мая.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Арсенал" сыграет с "ПСЖ" в ответном матче Лиги Чемпионов 7 мая в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
- Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Её сердце — его самый ценный контракт: история любви лидера Барселоны
Комментарии 1