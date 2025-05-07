Артета взял даже тех, кто не сыграет. Травмированный полузащитник Арсенала отправился с командой на матч против ПСЖ

Травмированный полузащитник "Арсенала" отправился с командой на матч против "ПСЖ".

По словам журналиста BBC Sport Семи Мокбелла, Жоржиньо поехал вместе с командой. У футболиста рана грудной клетки.

"Жоржиньо отправился с Арсеналом в Париж на сегодняшний матч с ПСЖ, но, скорее всего, в роли поддержки, ожидая зеленый свет на возвращение", - написал журналист.

Итальянский футболист не играет с 13 апреля и ориентировочно выбыл до 16 мая.

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"Арсенал" сыграет с "ПСЖ" в ответном матче Лиги Чемпионов 7 мая в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.