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Защитник Арсенала отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов

А ведь ему только 18 лет

Защитник Арсенала отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов.

Майлз Льюис-Скелли вышел в обоих матчах полуфинала Лиги Чемпионов в возрасте 18 лет и 223 дней.

Он стал пятым самым молодым игроком, самым молодым английским игроком и самым молодым игроком английского клуба, выходящим в стартовом составе в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

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В этом сезоне Майлз Льюис-Скелли сыграл в 38-ми матчах "Арсенала" во всех турнирах и отметился одним голом и тремя голевыми передачами.

Матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" начался. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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