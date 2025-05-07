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Защитник Арсенала отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов
А ведь ему только 18 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов.
Майлз Льюис-Скелли вышел в обоих матчах полуфинала Лиги Чемпионов в возрасте 18 лет и 223 дней.
Он стал пятым самым молодым игроком, самым молодым английским игроком и самым молодым игроком английского клуба, выходящим в стартовом составе в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
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В этом сезоне Майлз Льюис-Скелли сыграл в 38-ми матчах "Арсенала" во всех турнирах и отметился одним голом и тремя голевыми передачами.
Матч между "ПСЖ" и "Арсеналом" начался. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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