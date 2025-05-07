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"Нормальное было, выпили в кругу семьи", - голкипер Динамо рассказал, как получил пиво от Месси
Была такая акция от Месси и Budweiser
фото из свободных источников
Голкипер киевского "
В этой игре дебютировал голкипер киевлян Руслан Нещерет, которому тогда было 18 лет.
Напоним, что в конце 2020-го Budweiser решила отметить достижение Лионеля Месси, забившего 644-й гол за Барселону, побив рекорд Пеле по мячам в составе одного клуба.
В честь этого события пивная компания изготовила 644 бутылки пива с уникальным дизайном, отправив каждому из пропускавших от аргентинца голкиперов.
"Дома стоит пиво. Написали в инстаграм, сказали, что Месси установил рекорд, и они хотят почтить его. Спросили, куда его можно отправить – я сказал, что на базу. Затем вернулся из отпуска, а на тренировочной базе действительно стоит пиво. Упакованное, все такое хорошее. Пиво нормальное было, выпили его в кругу семьи", – сказал Нещерет.
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