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"Нормальное было, выпили в кругу семьи", - голкипер Динамо рассказал, как получил пиво от Месси

Лига Чемпионов
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Была такая акция от Месси и Budweiser

"Нормальное было, выпили в кругу семьи", - голкипер Динамо рассказал, как получил пиво от Месси

фото из свободных источников

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Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет рассказал, что получил пиво от легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси из-за пропущенного гола в матче с "Барселоной" в матче Лиги чемпионов сезона 2020/2021, в котором каталонцы выиграли 2:1.

В этой игре дебютировал голкипер киевлян Руслан Нещерет, которому тогда было 18 лет.

Напоним, что в конце 2020-го Budweiser решила отметить достижение Лионеля Месси, забившего 644-й гол за Барселону, побив рекорд Пеле по мячам в составе одного клуба.

В честь этого события пивная компания изготовила 644 бутылки пива с уникальным дизайном, отправив каждому из пропускавших от аргентинца голкиперов.

"Дома стоит пиво. Написали в инстаграм, сказали, что Месси установил рекорд, и они хотят почтить его. Спросили, куда его можно отправить – я сказал, что на базу. Затем вернулся из отпуска, а на тренировочной базе действительно стоит пиво. Упакованное, все такое хорошее. Пиво нормальное было, выпили его в кругу семьи", – сказал Нещерет.

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Лионель Месси Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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