"Нормальное было, выпили в кругу семьи", - голкипер Динамо рассказал, как получил пиво от Месси

Голкипер киевского " Динамо " Руслан Нещерет рассказал, что получил пиво от легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси из-за пропущенного гола в матче с "Барселоной" в матче Лиги чемпионов сезона 2020/2021, в котором каталонцы выиграли 2:1.

В этой игре дебютировал голкипер киевлян Руслан Нещерет, которому тогда было 18 лет.

Напоним, что в конце 2020-го Budweiser решила отметить достижение Лионеля Месси, забившего 644-й гол за Барселону, побив рекорд Пеле по мячам в составе одного клуба.

В честь этого события пивная компания изготовила 644 бутылки пива с уникальным дизайном, отправив каждому из пропускавших от аргентинца голкиперов.