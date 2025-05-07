Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник ПСЖ забил дебютный гол в Лиге Чемпионов в своей карьере
Да ещё в таком матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "ПСЖ" забил дебютный гол в Лиге Чемпионов в своей карьере.
Фабиан Руис открыл счёт в матче против "Арсенала". Для испанского футболиста этот гол стал дебютным в Лиге Чемпионов.
Полузащитник пять раз участвовал в турнире: 2 раза в составе "Наполи" и трижды за "ПСЖ", но забил первый раз. До этого Руис забивал 2 гола в Лиге Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне испанский футболист отметился 5-ю голами и 9-ю голевыми передачами.
На момент написания новости "ПСЖ" побеждает "Арсенал" со счётом 1:0.
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
- ЛЧ. Интер - Барселона 4:3. Видео голов и обзор матча
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире