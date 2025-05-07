Полузащитник "ПСЖ" забил дебютный гол в Лиге Чемпионов в своей карьере.

Фабиан Руис открыл счёт в матче против "Арсенала". Для испанского футболиста этот гол стал дебютным в Лиге Чемпионов.

Полузащитник пять раз участвовал в турнире: 2 раза в составе "Наполи" и трижды за "ПСЖ", но забил первый раз. До этого Руис забивал 2 гола в Лиге Европы.

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В этом сезоне испанский футболист отметился 5-ю голами и 9-ю голевыми передачами.

На момент написания новости "ПСЖ" побеждает "Арсенал" со счётом 1:0.