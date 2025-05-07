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Руис выводит ПСЖ вперед в полуфинале Лиги чемпионов против Арсенала. Видео гола

Лига Чемпионов
Обновлено

Счет открыт на 27-й минуте

Руис выводит ПСЖ вперед в полуфинале Лиги чемпионов против Арсенала. Видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" открывает счет в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Арсенала".

На линии штрафной Фабиан Руис эффектно убрал со своего пути Мартинелли, а затем с левой и слета бахнул под дальнюю штангу.

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Видео гола:

Текущий счет 1:0. Учитывая победу парижан в первом матче, общий счет противостояния теперь составляет 2:0.

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