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Руис выводит ПСЖ вперед в полуфинале Лиги чемпионов против Арсенала. Видео гола
Счет открыт на 27-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" открывает счет в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Арсенала".
На линии штрафной Фабиан Руис эффектно убрал со своего пути Мартинелли, а затем с левой и слета бахнул под дальнюю штангу.
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Видео гола:
Текущий счет 1:0. Учитывая победу парижан в первом матче, общий счет противостояния теперь составляет 2:0.
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