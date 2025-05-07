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Только у одной команды АПЛ больше. Арсенал пропустил рекордное количество голов со стандартов начиная с апреля
И такое случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" пропустил рекордное количество голов со стандартов начиная с апреля.
Opta обнаружила, что с начала апреля ни одна команда Премьер-лиги не пропустила больше голов со стандартов (не считая пенальти) во всех соревнованиях, чем "Арсенал". "Канониры" пропускали 5 раз.
Столько же у вылетевшего из АПЛ "Ипсвич Тауна".
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Напомним, что "Арсенал" в матче против "ПСЖ" пропустил гол от Фабьяна Руиса после подачи штрафного на 27-й минуте.
После первого тайма "Арсенал" уступает "ПСЖ" со счётом 0:1. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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