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Только у одной команды АПЛ больше. Арсенал пропустил рекордное количество голов со стандартов начиная с апреля

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И такое случается

Только у одной команды АПЛ больше. Арсенал пропустил рекордное количество голов со стандартов начиная с апреля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" пропустил рекордное количество голов со стандартов начиная с апреля.

Opta обнаружила, что с начала апреля ни одна команда Премьер-лиги не пропустила больше голов со стандартов (не считая пенальти) во всех соревнованиях, чем "Арсенал". "Канониры" пропускали 5 раз.

Столько же у вылетевшего из АПЛ "Ипсвич Тауна".

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Напомним, что "Арсенал" в матче против "ПСЖ" пропустил гол от Фабьяна Руиса после подачи штрафного на 27-й минуте.

После первого тайма "Арсенал" уступает "ПСЖ" со счётом 0:1. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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