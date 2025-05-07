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Постекоглу отреагировал на слова Венгера о победе в Лиге Европы: С людьми происходят безумные вещи
Сказал по делу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу отреагировал на слова Венгера о победе в Лиге Европы.
Австралийский тренер не понимает, почему Венгер считает проблемой попадания в Лигу Чемпионов победив в Лиге Европы. Однако отнёсся с уважением к французскому тренеру.
"Я уже говорил это раньше — "Тоттенхэм" творит с людьми безумные вещи.
Так и есть. Вы вставляете этот клуб в любое предложение или в любую проблему, и они неизменно вылезают и стараются уменьшить его настолько, насколько могут.
Почему раньше это не было проблемой? Теперь это проблема. В чём разница? Я не понимаю, в чём разница.
В прошлом году пятое место (в лиге) не позволило вам попасть в Лигу чемпионов, в этом году — позволило. Что это значит? Это не первый год. Нет никакой пометки, что вы должны сделать что-то ещё.
Но это "Тоттенхэм". Они любят это. Вы любите это. Я не хочу идти по этому пути, потому что я очень уважаю Арсена. Он — одна из легенд футбола.
Но так и есть. С людьми происходят безумные вещи. Мне это нравится. Давайте. Это расстроит людей, а я буду счастлив", - сказал Постекоглу.
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Напомним, что "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги Европы обыграл "Буде/Глимт" со счётом 3:1. Ответный матч состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени.
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