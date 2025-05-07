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Впервые в карьере. Полузащитник ПСЖ не забил пенальти
Всё случается впервые
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "ПСЖ" не забил пенальти впервые в своей карьере.
Французский клуб получил право на 11-метровый. На 70-й минуте его пошёл исполнять Витинья. Но не смог увеличить преимущество, поскольку Райа отбил удар.
Для португальского футболиста это первый нереализованный пенальти в карьере. До этого 12 раз он забил 11-метровые.
В последний раз Витинья с пенальти забивал 11 февраля 2025 года в матче против "Бреста" в Лиге Чемпионов.
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На момент написания новости "ПСЖ" обыгрывает "Арсенал" со счётом 2:1. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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