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ПСЖ по-пижонски не реализовал пенальти, а затем команды обменялись голами
Пока ПСЖ впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
На экваторе второго тайма Хакими вошел в штрафную, пробил по воротам, мяч после небольшого рикошета от Льюиса-Скелли прилетел к Райе. Но VAR подсказал рефери, что снаряд отскочил к голкиперу... от руки защитника "Арсенала".
11-метровый взялся исполнять Витинья. Свой первый в карьере. Как раз время - в полуфинале ЛЧ. Получилось очень по-пижонски, вратарь мяч легко накрыл.
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Но "ПСЖ" таки свой ещё один гол нашёл. Парти неаккуратно сыграл после прострела с фланга и подарил мяч Дембеле (Усман вышел на замену), француз сбросил на Хакими, который и расстрелял голкипера лондонцев.
Однако "Арсенал" наконец собрался и ответил. Снаряд после кросса с фланга таки дошел до Саки, Букайо обошел защитника и протолкнул мяч мимо Райи.
Текущий счет 2:1. Учитывая победу парижан в первом матче, общий счет противостояния теперь составляет 3:1.
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