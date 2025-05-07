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ПСЖ по-пижонски не реализовал пенальти, а затем команды обменялись голами

Лига Чемпионов
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Пока ПСЖ впереди

ПСЖ по-пижонски не реализовал пенальти, а затем команды обменялись голами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На экваторе второго тайма Хакими вошел в штрафную, пробил по воротам, мяч после небольшого рикошета от Льюиса-Скелли прилетел к Райе. Но VAR подсказал рефери, что снаряд отскочил к голкиперу... от руки защитника "Арсенала".

11-метровый взялся исполнять Витинья. Свой первый в карьере. Как раз время - в полуфинале ЛЧ. Получилось очень по-пижонски, вратарь мяч легко накрыл.

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Но "ПСЖ" таки свой ещё один гол нашёл. Парти неаккуратно сыграл после прострела с фланга и подарил мяч Дембеле (Усман вышел на замену), француз сбросил на Хакими, который и расстрелял голкипера лондонцев.

Однако "Арсенал" наконец собрался и ответил. Снаряд после кросса с фланга таки дошел до Саки, Букайо обошел защитника и протолкнул мяч мимо Райи.

Текущий счет 2:1. Учитывая победу парижан в первом матче, общий счет противостояния теперь составляет 3:1.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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