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Лига чемпионов. ПСЖ – Арсенал 2:1. Первый финал для парижан за пять лет
В этот раз "канониры" сыграли лучше, но все равно уступили
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/2 финала
Ответный матч (результат первого поединка 1:0)
"Парк де Пренс" (Париж)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Довольно уверенно "Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, хотя разрыв на табло был лишь в один мяч. Чтобы добиться положительного результата "канонирам" нужно было с самого старта нагружать оборону соперника уже у них дома. И, несмотря на давление трибун, именно с такого футбола они начали.
На третьей и четвертой минутах подопечные Артеты создали первые моменты. Сначала Райс головой пробил неточно после навеса Саки, затем удар пришел после вбрасывания с аута и борьбы в чужой штрафной. Во втором случае уже спасал Доннарумма.
А на восьмой минуте Джанлуиджи издал невероятный сейв. Прекрасно пробил Эдегор с линии штрафной: прицельно, сильно, из-под защитника. Однако почти двухметровый Доннарумма сумел сложиться и потянуть этот удар с левой "шестерки".
Those early Donnarumma saves ????????#UCL pic.twitter.com/W4AAKZh8Wm— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2025
По состоянию на 15 минуту хозяева ни разу не ударили по воротам соперника, да еще вдвое меньше владели мячом. Но на 17-й минуте имели реальный шанс отличиться. Классную, резкую атаку на чужой половине поля провели хозяева. Все завершилось обводным ударом Кварацхелии – он попал в правую штангу. Еще шесть минут и ПСЖ не реализовал выход 2 в 1. Прекрасная контратака завершилась "зажеванным" ударом – Рая уверенно сыграл в этом моменте.
Первый гол в этом матче пришел благодаря стандарту. Нет, его забил не “Арсенал”. После подачи и выноса мяча со штрафной площадки гостей круглого подобрал Руис. Полузащитник отыграл Мартинелли и пробил в правый угол. Помог рикошет от Салиба. Дебютный гол для 29-летнего испанца в Лиге чемпионов. Вовремя.
MONSIEUR FABIÁN RUIZ #PSGARS 1-0 (2-0) | #UCL https://t.co/RABRZ1LwEG pic.twitter.com/mYR2WpvcjP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 7, 2025
Практически сразу хозяева создали еще один шанс – спас "Арсенал" Рая. И матч медленным темпом покатился до перерыва.
Из раздевалки более заряженным вышли "канониры", но в моменты это переросло лишь позже. Пытались все-таки сбить темп подопечные Энрике. Однако на 64 минуте в девятку удалось пробить Сака – и снова парировал Доннарумма.
Внезапно арбитр назначил пенальти в ворота лондонцев с момента, который уже был заигран. В этом помог VAR. Однако очень небрежно выполнил этот одиннадцатиметровый Витинья. Хотел психологически зажать Раю, а в итоге дуэль сам проиграл – испанец удар потянул.
Долго парижане не расстраивались. Прошло всего три минуты, как счет стал 2:0. Ассистом отличился Дембеле, который только перед этим вышел на поле со скамейки для запасных. А на позиции форварда внезапно оказался Хакими. Третий гол для правого защитника в текущем сезоне ЛЧ.
"Арсенала" нужно было пропустить два, чтобы начать забивать. 76 минута – Сака делает счет 2:1 после сразу нескольких рикошетов в пользу лондонцев. Еще несколько минут и цифры на табло могли быть равными. Только… Букайо просто не попал в пустые ворота. Ну кому здесь молиться?
Это был последний момент "Арсенала" в этом матче. Еще что-то создавали хозяева, но "канониры" уже не имели сил. ПСЖ одержал вторую победу подряд и прошел в первый финал ЛЧ за последние пять лет и второй в своей истории в целом. “Канониры” же все снова начнут с нового листа. Только в следующем сезоне.
The 2025 Champions League final: Paris vs Inter ????#UCLfinal pic.twitter.com/BPgfW9CiuO— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2025
"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) – "Арсенал" (Лондон, Англия) 2:1
Голы: Руис 27, Хакими 72 – Сака 76
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Г. Рамуш 88) – Ж. Невеш, Витинья, Руис – Баркола (Дембеле 70), Дуэ (Люка Эрнандес 74), Кварацхелия
"Арсенал": Рая – Тимбер (Вайт 83), Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли (Калафиори 68) – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Мерино, Мартинелли (Троссар 69)
Предупреждения: Мендеш 18, Кварацхелия 86 – Райс 26, Льюис-Скелли 56, Калафиори 86, Сака 86
Нереализованный пенальти: Витинья 69 (голкипер)
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