Лига чемпионов. ПСЖ – Арсенал 2:1. Первый финал для парижан за пять лет

Лига чемпионов, 1/2 финала

Ответный матч (результат первого поединка 1:0)

"Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Довольно уверенно "Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, хотя разрыв на табло был лишь в один мяч. Чтобы добиться положительного результата "канонирам" нужно было с самого старта нагружать оборону соперника уже у них дома. И, несмотря на давление трибун, именно с такого футбола они начали.

На третьей и четвертой минутах подопечные Артеты создали первые моменты. Сначала Райс головой пробил неточно после навеса Саки, затем удар пришел после вбрасывания с аута и борьбы в чужой штрафной. Во втором случае уже спасал Доннарумма.

А на восьмой минуте Джанлуиджи издал невероятный сейв. Прекрасно пробил Эдегор с линии штрафной: прицельно, сильно, из-под защитника. Однако почти двухметровый Доннарумма сумел сложиться и потянуть этот удар с левой "шестерки".

По состоянию на 15 минуту хозяева ни разу не ударили по воротам соперника, да еще вдвое меньше владели мячом. Но на 17-й минуте имели реальный шанс отличиться. Классную, резкую атаку на чужой половине поля провели хозяева. Все завершилось обводным ударом Кварацхелии – он попал в правую штангу. Еще шесть минут и ПСЖ не реализовал выход 2 в 1. Прекрасная контратака завершилась "зажеванным" ударом – Рая уверенно сыграл в этом моменте.

Первый гол в этом матче пришел благодаря стандарту. Нет, его забил не “Арсенал”. После подачи и выноса мяча со штрафной площадки гостей круглого подобрал Руис. Полузащитник отыграл Мартинелли и пробил в правый угол. Помог рикошет от Салиба. Дебютный гол для 29-летнего испанца в Лиге чемпионов. Вовремя.

Практически сразу хозяева создали еще один шанс – спас "Арсенал" Рая. И матч медленным темпом покатился до перерыва.

Из раздевалки более заряженным вышли "канониры", но в моменты это переросло лишь позже. Пытались все-таки сбить темп подопечные Энрике. Однако на 64 минуте в девятку удалось пробить Сака – и снова парировал Доннарумма.

Внезапно арбитр назначил пенальти в ворота лондонцев с момента, который уже был заигран. В этом помог VAR. Однако очень небрежно выполнил этот одиннадцатиметровый Витинья. Хотел психологически зажать Раю, а в итоге дуэль сам проиграл – испанец удар потянул.

Долго парижане не расстраивались. Прошло всего три минуты, как счет стал 2:0. Ассистом отличился Дембеле, который только перед этим вышел на поле со скамейки для запасных. А на позиции форварда внезапно оказался Хакими. Третий гол для правого защитника в текущем сезоне ЛЧ.

"Арсенала" нужно было пропустить два, чтобы начать забивать. 76 минута – Сака делает счет 2:1 после сразу нескольких рикошетов в пользу лондонцев. Еще несколько минут и цифры на табло могли быть равными. Только… Букайо просто не попал в пустые ворота. Ну кому здесь молиться?

Это был последний момент "Арсенала" в этом матче. Еще что-то создавали хозяева, но "канониры" уже не имели сил. ПСЖ одержал вторую победу подряд и прошел в первый финал ЛЧ за последние пять лет и второй в своей истории в целом. “Канониры” же все снова начнут с нового листа. Только в следующем сезоне.

The 2025 Champions League final: Paris vs Inter ????#UCLfinal pic.twitter.com/BPgfW9CiuO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2025

"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) – "Арсенал" (Лондон, Англия) 2:1

Голы: Руис 27, Хакими 72 – Сака 76

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Г. Рамуш 88) – Ж. Невеш, Витинья, Руис – Баркола (Дембеле 70), Дуэ (Люка Эрнандес 74), Кварацхелия

"Арсенал": Рая – Тимбер (Вайт 83), Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли (Калафиори 68) – Эдегор, Парти, Райс – Сака, Мерино, Мартинелли (Троссар 69)

Предупреждения: Мендеш 18, Кварацхелия 86 – Райс 26, Льюис-Скелли 56, Калафиори 86, Сака 86

Нереализованный пенальти: Витинья 69 (голкипер)