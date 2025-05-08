Противостояние лучших вратарей. Определились финалисты Лиги Чемпионов

Определились финалисты Лиги Чемпионов.

"ПСЖ" обыграв "Арсенал" со счётом 2:1 и попал в финал Лиги Чемпионов. Им будет противостоять "Интер"

"Интер" в последний раз играл в финале в июне 2023 года. Тогда они уступили "Манчестер Сити" со счётом 0:1. Итальянский клуб трижды выигрывал Лигу Чемпионов – в сезоне 1963/64 (против "Реала" 3:1), 1964/65 (против "Бенфики" 1:0) и 2009/10 (против "Баварии" 2:0).

"ПСЖ" участвовал в заключительном матче турнира в 2020 году. Тогда французский гранд уступил "Баварии" со счётом 0:1. Это второй финал Лиги Чемпионов для парижан.

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Финал Лиги Чемпионов состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене на "Альянц Арене".