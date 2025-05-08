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УЕФА назвала игрока матча между ПСЖ и Арсеналом
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвала игрока матча между "ПСЖ" и "Арсеналом".
Им стал защитник французского клуба Ашраф Хакими.
MVP ⭐️ pic.twitter.com/RFIwBIN85w— Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 7, 2025
Футболист отметился голом, дважды вынес мяч со своей штрафной, один раз ударил по воротам, один раз мимо и один его удар был заблокирован. Точность пасов составляла 78%.
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Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1 и по итогу двухматчевого противостояния прошёл в финал, в котором встретится с "Интером".
Финальный матч состоится 31 мая.
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