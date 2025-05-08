Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб из Франции в восьмой раз вышел в финал ЛЧ
Принцы пишут историю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее только "Марсель" и "Реймс" среди представителей Лиги 1 дважды играли в решающем поединке турнира. Теперь также ПСЖ второй раз получил шанс побороться за трофей.
В общем, коллектив из Франции в восьмой раз попал в финал. Кроме упомянутых команд, также на победу в соревнованиях в свое время по одному разу претендовали "Монако" и "Сент-Этьен".
По количеству финалов участники Лиги 1 догнали нидерландскую Эредивизи. Девять путевок получили клубы португальской Примейры. Добавим, что в истории Лиги чемпионов французский коллектив забирал трофей только в 1993 году, когда торжествовал "Марсель".
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- Трабзонспор получил предложение по украинцу в размере 5 млн евро
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире