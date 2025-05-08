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Клуб из Франции в восьмой раз вышел в финал ЛЧ

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Принцы пишут историю

Клуб из Франции в восьмой раз вышел в финал ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ранее только "Марсель" и "Реймс" среди представителей Лиги 1 дважды играли в решающем поединке турнира. Теперь также ПСЖ второй раз получил шанс побороться за трофей.

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В общем, коллектив из Франции в восьмой раз попал в финал. Кроме упомянутых команд, также на победу в соревнованиях в свое время по одному разу претендовали "Монако" и "Сент-Этьен".

По количеству финалов участники Лиги 1 догнали нидерландскую Эредивизи. Девять путевок получили клубы португальской Примейры. Добавим, что в истории Лиги чемпионов французский коллектив забирал трофей только в 1993 году, когда торжествовал "Марсель".

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Реймс Марсель Монако Сент-Этьен “ПСЖ”
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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